В четвертом лицее родители купили средства дезинфекции по просьбам администрации
По их словам, директор школы «раздает указания, что купить каждому классу».
В лицее №4 родите купили средства дезинфекции по просьбам администрации учебного заведения. Информация об этом появилась в чате родителей учеников.
«Вчера в класс был куплен диспенсер для антисептика и сам антисептик объемом пять литров. 2395 рублей и 1070 рублей соответственно», — рассказали родители о покупке средств для школы.
По их словам, директор школы «раздает указания, что купить каждому классу».
Ранее стало известно, что родителей заставляют отмывать новую школу в Горроще. Власти не смогли прокомментировать эту информацию.