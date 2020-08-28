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В четвертом лицее родители купили средства дезинфекции по просьбам администрации
По их словам, директор школы «раздает указания, что купить каждому классу».

В лицее №4 родите купили средства дезинфекции по просьбам администрации учебного заведения. Информация об этом появилась в чате родителей учеников.

«Вчера в класс был куплен диспенсер для антисептика и сам антисептик объемом пять литров. 2395 рублей и 1070 рублей соответственно», — рассказали родители о покупке средств для школы.

По их словам, директор школы «раздает указания, что купить каждому классу».

Ранее стало известно, что родителей заставляют отмывать новую школу в Горроще. Власти не смогли прокомментировать эту информацию.