В четвертом лицее родители купили средства дезинфекции по просьбам администрации

По их словам, директор школы «раздает указания, что купить каждому классу».

В лицее №4 родите купили средства дезинфекции по просьбам администрации учебного заведения. Информация об этом появилась в чате родителей учеников.

«Вчера в класс был куплен диспенсер для антисептика и сам антисептик объемом пять литров. 2395 рублей и 1070 рублей соответственно», — рассказали родители о покупке средств для школы.

По их словам, директор школы «раздает указания, что купить каждому классу».

Ранее стало известно, что родителей заставляют отмывать новую школу в Горроще. Власти не смогли прокомментировать эту информацию.