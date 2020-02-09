В Таиланде ликвидировали солдата, устроившего стрельбу

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Солдата таиландской армии, который устроил стрельбу в городе Нахонратчасима (Корат), ликвидировали, передает
Начальник главного управления национальной полиции генерал Чактхип Чайчинда подтвердил ликвидацию стрелка и объявил о завершении операции. Подробностей он не сообщил.
Напомним, в субботу, 8 февраля, вооруженный военнослужащий
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