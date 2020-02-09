В Рязани сняли на видео водителя автобуса, который смотрел ролик на телефоне

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В Рязани сняли на видео водителя автобуса, смотревшего ролик на телефоне. Информацию разместили в instagram rzn_life.
По словам автора поста, инцидент произошел в маршрутке №71.
«У водителя на телефоне, который лежал на панели, был включен канал Спас, интервью с каким-то батюшкой. Трансляция велась на всю громкость на весь салон. От знакомых узнала, что это оказывается так постоянно на этом маршруте с этим водителем», — говорится в сообщении.
Ранее пассажир автобуса №17 опубликовал ролик, на котором водитель
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Добрый день! Сегодня днём посчастливилось ехать на маршрутке 71. У водителя на телефоне,который лежал на панели,был включен канал Спас,интервью с каким то батюшкой. Причём трансляция велась на всю громкость на весь салон. Ладно , если это был бы какой то случайный,кратковременный момент. Так попав на эту же маршрутку через полчаса ,там всё продолжалось. От знакомых узнала,что это оказывается так постоянно на этом маршруте с этим водителем. Возникает вопрос, давно ли у нас возник тандем общественного транспорта и православного просвещения, и почему пассажиры должны это слушать во время поездки. Татьяна Медведева #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити #vk
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