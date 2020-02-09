В понедельник в Рязанской области ожидается до -5 градусов

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В понедельник, 10 февраля в Рязанской области ожидается до -5 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Синоптики рассказали, что будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывы 12-17 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -7, -2 градуса, местами -11, днем -5, 0.
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