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В Песочне из-за ДТП образовалась пробка, соответствующие фотографии появилась в группе «
Авария произошла на улице Тимуровцев.
«"Приора» догнала две машины перед пешеходным переходом", — говорится в сообщении.
Согласно данным «Яндекс.Пробки», на данном участке дороги затруднено движение.
По данным очевидцев, пострадавших нет.
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