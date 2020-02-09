В Новомичуринске рецидивист прятал марихуану в квартире бабушки

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Фото: Издательство «Пресса»
В Новомичуринске на улице Строителей полицейские остановили «подозрительного» мужчину, который прятал под курткой марихуану. Об этом пишет ИД «
Задержанный оказался 35-летним местным жителем. Он планировать перепрятать более чем 300 граммов марихуаны из квартиры своей бабушки в более надежное место, так как у родственницы начался ремонт.
Четыре года назад мужчину уже судили за хранение и употребление наркотиков.
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