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В Касимове собаки загрызли лису, такая информация появилась в
Комментаторы отмечают, что у животного могло быть бешенство.
«Наверняка у лисы бешенство. Это чрезвычайно опасно. Теперь придется сторониться этих собак», — говорится в одном из сообщений к фото.
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