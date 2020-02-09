RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В часы пик автобус № 11 будет ходить по укороченному маршруту, сообщили на сайте администрации.
Встреча с начальником управления транспорта Андреем Михно и жителями Борок прошла в пятницу, 7 февраля.
В расписание автобуса внесли корректировки, которые сократили интервал движения. Теперь в часы пик транспорт будет ходить от остановки «Дом художника» вместо Театральной площади до Борок.
Новое расписание вступит в силу во вторник, 11 февраля.
Напомним, ранее Андрей Михно
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПод Рязанью произошло массовое ДТП, есть пострадавший
|
cледующая новость →В Песочне из-за аварии образовалась пробка
Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.