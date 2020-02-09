Трусова попала в рейтинг лучших фигуристок мира

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Рязанская фигуристка Александра Трусова попала в мировой рейтинг фигуристок Международного союза конькобежцев. Полный список доступен на
Трусова расположилась на 11 месте. Возглавила рейтинг японка Рика Кихира. Таким образом, российская фигуристка Алина Загитова лишилась лидерства и опустилась на второе место.
Третью строчку заняла японка Сатоко Мияхара. На четвертом месте — Бради Теннелл из США. Еще одна россиянка Евгения Медведева замыкает пятерку лучших фигуристок мира по версии ISU.
Рейтинг составлен с учетом последних трех сезонов (результаты ЧМ, Олимпиад, юниорских и взрослых Гран-при и других международных турниров) и определяет, в какую разминку спортсменки попадут на чемпионате мира в текущем году.
Напомним, Трусова впервые
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