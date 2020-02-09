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16:37, 9 февраля 2020 193
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Рязанский троллейбус, в котором произошло короткое замыкание, вновь вышел на маршрут

Рязанский троллейбус, в котором произошло короткое замыкание, вновь вышел на маршрут

Рязанский троллейбус, в котором произошло короткое замыкание, вновь вышел на маршрут, сообщили в группе «Рязанский троллейбус».

Теперь отремонтированный троллейбус курсирует по 10-му маршруту.

Напомним, что ЧП произошло 28 января на площади Победы. В результате пострадал 49-летний водитель, его с отравлением угарным газом доставили в больницу. В минздраве рассказали о его состоянии.


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