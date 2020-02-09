Рязанка выпала из окна в Санкт-Петербурге

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Уроженка Рязани выпала из окна дома в поселке Мурино Ленинградской области. Об этом пишет
По данным источника, трагедия произошла в субботу, 8 февраля, в доме № 9 корпус 3 на проспекте Авиаторов Балтики.
Отмечается, что 21-летняя девушка выпала из окна на 16 этаже.
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