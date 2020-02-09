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19:32, 9 февраля 2020 199
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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавших жителей Тулы

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавших жителей Тулы

Рязанцев попросили помочь в поисках пропавших жителей Тульской области. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Рязань» в соцсети «ВКонтакте».

С 11 сентября 2019 года местонахождение 17-летней Анастасии Степановой и 19-летнего Максима Минакова неизвестно.

Приметы Анастасии Степановой: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, глаза зеленые, волосы русые.

Одежда: белая футболка с рисунком, кардиган бежевого цвета, светлые джинсы, красные кроссовки.

Приметы Максима Минакова: худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 88007005452, 112.


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