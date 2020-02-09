Рязанцев попросили помочь в поисках пропавших жителей Тулы

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Рязанцев попросили помочь в поисках пропавших жителей Тульской области. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
С 11 сентября 2019 года местонахождение 17-летней Анастасии Степановой и 19-летнего Максима Минакова неизвестно.
Приметы Анастасии Степановой: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, глаза зеленые, волосы русые.
Одежда: белая футболка с рисунком, кардиган бежевого цвета, светлые джинсы, красные кроссовки.
Приметы Максима Минакова: худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткая стрижка.
Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефонам 88007005452, 112.
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