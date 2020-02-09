Под Рязанью произошло массовое ДТП, есть пострадавший

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Фото: Издательство «Пресса»
На трассе Михайлов — Рязань в селе Стрелецкие Выселки Михайловского района произошло массовое ДТП,
Авария случилась, в воскресенье, 9 февраля, около 18:00.
Столкнулись три автомобиля — МАЗ с прицепом, Opel Astra и Ford Focus.
В результате пострадал 21-летний водитель Ford Focus. Его доставили в Михайловскую МРБ.
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