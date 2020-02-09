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Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми,
«Самолет вывернул в сугроб и остановился. Когда люди закричали, что потек керосин, началась эвакуация», — говорится в сообщении.Еще один пассажир рейса рассказал, что самолет не вырабатывал топливо, а на посадку шли штатно. При соприкосновении воздушного судна с землей был жесткий удар. Напомним, 9 февраля, в аэропорту Усинска самолет UTair
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