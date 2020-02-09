Для приезжающих в Рязань туристов ввели скидки на поезд

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Для приезжающих в Рязань туристов ввели скидки на транспорт. Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Согласно соглашению с АО «Федеральная пассажирская компания», тарифом смогут воспользоваться группы пассажиров численностью от десяти человек в вагонах фирменного поезда «Москва-Воронеж двухэтажный».
Тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 мая с понедельника по четверг по маршрутам «Воронеж-Рязань», «Рязань-Воронеж», «Рязань-Москва», «Москва-Рязань».
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