Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:28, 9 февраля 2020 185
 0    0

Для приезжающих в Рязань туристов ввели скидки на поезд

Для приезжающих в Рязань туристов ввели скидки на поезд

Для приезжающих в Рязань туристов ввели скидки на транспорт. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Согласно соглашению с АО «Федеральная пассажирская компания», тарифом смогут воспользоваться группы пассажиров численностью от десяти человек в вагонах фирменного поезда «Москва-Воронеж двухэтажный».

Тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 мая с понедельника по четверг по маршрутам «Воронеж-Рязань», «Рязань-Воронеж», «Рязань-Москва», «Москва-Рязань».


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
«Зеленый сад» рассказал о трех преимуществах ЖК «Еврокласс» в Кальном

«Зеленый сад» рассказал о трех преимуществах ЖК «Еврокласс» в Кальном

Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 4 488
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 5
4:33, 1 февраля 2020 5 138
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 2 492
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 5 426
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
11:10, 29 января 2020 2 211
Переехавший в Китай рязанец рассказал о выживании в стране, зараженной коронавирусом 2
Все новости
Форум