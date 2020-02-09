16-летнюю петербурженку изнасиловали отец и дедушка

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В Ленинградской области 16-летнюю девушку изнасиловали отец и дедушка. Об этом пишет
Девушка рассказала, что она распивала с отцом спиртные напитки, а потом вступила с ним в половую связь.
После, когда отеца не было дома, ее изнасиловал собственный дедушка.
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента
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