В Таиланде солдат убил 12 человек, еще 16 взял в заложники

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Фото: Ru.wikipedia.org
В Таиланде солдат одной из частей Сухопутных войск устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима (другое название — Корат), пишет
«Погибли не менее 12 человек, есть много раненых», — говорится в сообщении.
По данным издания, солдат угнал в своей части, расположенной неподалеку, военный внедорожник HamVee, и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки. У одного из торговых центров он остановился и начал стрелять по посетителям, а затем скрылся.
Как передает таиландское новостное агентство
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