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16:48, 8 февраля 2020 175
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В Таиланде солдат убил 12 человек, еще 16 взял в заложники

В Таиланде солдат убил 12 человек, еще 16 взял в заложники

Фото: Ru.wikipedia.org

В Таиланде солдат одной из частей Сухопутных войск устроил стрельбу на улицах города Накхон Ратчасима (другое название — Корат), пишет РИА Новости со ссылкой на газету «Тхаи Рат».

«Погибли не менее 12 человек, есть много раненых», — говорится в сообщении.

По данным издания, солдат угнал в своей части, расположенной неподалеку, военный внедорожник HamVee, и проехал на нем по городу, периодически открывая огонь из автоматической винтовки. У одного из торговых центров он остановился и начал стрелять по посетителям, а затем скрылся.

Как передает таиландское новостное агентство TNA, сейчас он скрывается на четвертом этаже торгового центра Terminal 21 и удерживает 16 заложников. Торговый центр окружен полицией, движение в этой районе полностью перекрыто.


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