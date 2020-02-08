Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:33, 8 февраля 2020 124
 0    0

В Спасском районе «пятнадцатая» улетела в кювет

В Спасском районе «пятнадцатая» улетела в кювет

В селе Дубовичье Спасского района ВАЗ-2115 улетела в кювет. Информацию разместили в соцсети «Вконтакте».

По словам автора поста, ДТП произошло из-за скользкой дороги.

«Неделю дорога не чистилась и не посыпалась», -говорится в сообщении.

Официальной информации о произошедшем нет.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Отвечает прокуратура. Нужно ли платить за вывоз мусора, если не заключался договор с оператором?

Отвечает прокуратура. Нужно ли платить за вывоз мусора, если не заключался договор с оператором? 2

Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 4 383
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 5
4:33, 1 февраля 2020 5 021
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 18
19:22, 1 февраля 2020 2 442
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 5 105
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
11:10, 29 января 2020 2 110
Переехавший в Китай рязанец рассказал о выживании в стране, зараженной коронавирусом 2
Все новости
Форум