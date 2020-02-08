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В Рязанской области в сгоревшем доме нашли тело мужчины, его личность пока не установлена, об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сигнал о возгорании в Милославском районе поступил в 0:35 в субботу, 8 февраля. Сгорел деревянный жилой дом.
Причина происшествия и ущерб устанавливаются. На тушение выезжали два пожарных автомобиля и шесть человек.
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Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.