В Рязани засняли на видео дебошира, ломавшего дверь подъезда

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В Рязани во дворе дома №53 на улице Новоселов засняли на видео дебошира, который ломал дверь. Ролик опубликовали в группе «Новости Рязань».
По словам очевидца, мужчина кричал с часу ночи до четырех утра.
Официальной информации на данный момент нет.
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