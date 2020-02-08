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В субботу, 8 февраля, в Рязани столкнулись маршрутка и троллейбус. Об этом сообщили в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидца, ДТП произошло на перекрестке улицы Советской Армии и улицы Большой.
Официальной информации о произошедшем нет.
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