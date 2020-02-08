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В Рязани осудили бывших полицейских, избивавших задержанных,
Известно, что экс-полицейские избивали задержанных для получения признания. Одному дали три года четыре месяца колонии общего режима. Второго приговорили к трем годам двум месяцам колонии общего режима.
Они не смогут занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.
Приговор суда не вступил в законную силу, его могут обжаловать.
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