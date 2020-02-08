В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель

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Оттепель придет в Москву в течение новой рабочей недели, передает
«К вечеру воскресенья температура повысится до нуля — минус двух градусов, такой же останется и в ночь на 10 февраля. В понедельник — уже оттепель, и дальше в течение всей рабочей недели температура будет колебаться в районе нулевой отметки и небольшого плюса. Такая мрачноватая погода будет, особенно начиная со вторника», — сообщил он.
По словам Вильфанда, существенных осадков в этот период не прогнозируется.
По данным синоптиков, в понедельник днем в столице ожидается ноль градусов — два градуса тепла, во вторник и среду — от минус двух до плюс трех градусов, в четверг — до пяти градусов тепла.
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