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21:52, 8 февраля 2020 109
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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москву придет оттепель

Оттепель придет в Москву в течение новой рабочей недели, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанд.

«К вечеру воскресенья температура повысится до нуля — минус двух градусов, такой же останется и в ночь на 10 февраля. В понедельник — уже оттепель, и дальше в течение всей рабочей недели температура будет колебаться в районе нулевой отметки и небольшого плюса. Такая мрачноватая погода будет, особенно начиная со вторника», — сообщил он.

По словам Вильфанда, существенных осадков в этот период не прогнозируется.

По данным синоптиков, в понедельник днем в столице ожидается ноль градусов — два градуса тепла, во вторник и среду — от минус двух до плюс трех градусов, в четверг — до пяти градусов тепла.


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