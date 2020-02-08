В Антарктиде зафиксировали рекордно теплую погоду

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Метеорологи зафиксировали в Антарктиде аномально высокую температуру, которая стала рекордом за всю историю наблюдений, передает РИА Новости.
На крайнем севере Антарктического полуострова расположена аргентинская научно-исследовательская станция Эсперанса, которая и зарегистрировала рекорд. В четверг, 6 февраля, на станции были зафиксированы +18,3 градусов. Предыдущий рекорд пришелся на 24 марта 2015 года и составил +17,5 градусов.
Кроме того, на другой станции, Марамбио, был установлен другой температурный рекорд — в 14,1 градусов тепла. Эксперты связывают аномальные значения с глобальным потеплением.
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