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18:22, 8 февраля 2020 230
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Сергею Есенину создали профиль в Instagram

Сергею Есенину создали профиль в Instagram

У поэта Сергея Есенина появилась страница в соцсети Instagram. Аккаунт yes__enin ведет учитель русского языка и литературы из Тюмени Алия Исалимова, пишет «Комсомольская правда».

На фотографиях, сделанных в «фотошопе», поэт позирует в деловых костюмах, сидит в кафе и за рулем автомобиля. Каждую публикацию автор подписывает строчками из стихотворений.

«Честно говоря, первоначально страничка была создана от скуки: это были развлекательные фотографии со смешными записями. Я добавляла их в сториз, в личный аккаунт, а дети находили их и восклицали: „Вау, круто! Сделайте аккаунт“», — рассказала Исалимова.

Она также призналась, что в качестве оригинала берет фотографии футболистов.

На момент публикации новости на страницу Есенина подписалось более десяти тысяч человек.

Фото из аккаунта yes__enin


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