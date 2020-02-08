Сергею Есенину создали профиль в Instagram

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У поэта Сергея Есенина появилась страница в соцсети Instagram. Аккаунт
На фотографиях, сделанных в «фотошопе», поэт позирует в деловых костюмах, сидит в кафе и за рулем автомобиля. Каждую публикацию автор подписывает строчками из стихотворений.
«Честно говоря, первоначально страничка была создана от скуки: это были развлекательные фотографии со смешными записями. Я добавляла их в сториз, в личный аккаунт, а дети находили их и восклицали: „Вау, круто! Сделайте аккаунт“», — рассказала Исалимова.
Она также призналась, что в качестве оригинала берет фотографии футболистов.
На момент публикации новости на страницу Есенина подписалось более десяти тысяч человек.
Фото из аккаунта
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