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Отношение числа новых зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему количеству больных в феврале снизилось по сравнению с январем, пишет
23 января пик этого показателя достигал 46 процентов, затем последовал спад. Двадцать восьмого января отмечался новый всплеск: 39,1 процента. Однако к 1 февраля он снизился до 17,8, а на 7 февраля соотношение составляло уже 10,2 процента.
Общее число заразившихся коронавирусом составляет 35 тысяч человек.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. В России
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