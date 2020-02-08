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20:36, 8 февраля 2020 156
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Скорость распространения коронавируса замедлилась — СМИ

Скорость распространения коронавируса замедлилась — СМИ

Отношение числа новых зараженных коронавирусом 2019-nCoV к общему количеству больных в феврале снизилось по сравнению с январем, пишет РИА Новости со ссылкой на данные ВОЗ.

23 января пик этого показателя достигал 46 процентов, затем последовал спад. Двадцать восьмого января отмечался новый всплеск: 39,1 процента. Однако к 1 февраля он снизился до 17,8, а на 7 февраля соотношение составляло уже 10,2 процента.

Общее число заразившихся коронавирусом составляет 35 тысяч человек.

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая .


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