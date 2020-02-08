Рязанцам показали ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы»

В пятницу, 7 февраля, рязанцам показали ледовое шоу «Чемпионы». Премьера прошла в дворце спорта «Олимпийский».

В программе из двух отделений поучаствовали олимпийские чемпионы, победители и призеры соревнований. По словам олимпийского чемпиона 2006 года, двукратного чемпиона мира, трехкратного чемпиона Европы и также трехкратного чемпиона России Романа Костомарова, Рязань стала третьим городом в этом туре.

«До вас шоу Ильи Авербуха увидели в Липецке и Воронеже. Там были полные залы. В ваш дворец спорта мы приезжаем уже не в первый раз и знаем как нас встретят. Единственное, что огорчает — это хоккейные щиты. Они мешают „общению со зрителем“», — сказал на предстоящей шоу пресс-конференции Костомаров, — Номера связаны друг с другом темой театра и его закулисья, актеров и литературных героев. Один номер переходит в другой, все взаимосвязано. Каждый спортсмен поработал и со своим номером, и мы собирались вместе, придумывали новое открытие и новое закрытие".

Также он отметил, что Александра Трусова тоже могла выступить в шоу, но сейчас она готовится к чемпионату мира и «все силы вместе тренером отдает этим соревнованиям».

Кроме того, с журналистами пообщались бронзовые призеры Олимпиады 2010 года, чемпионы мира 2009 года, двукратные чемпионы Европы Оксана Домнина и Максим Шабалин. Шабалин отметил, что полноценно погулять по Рязани им не удалось, но то что фигуристы видели из окна — им понравилось.

«Понятное дело, что вечером многого не увидишь, но в подсвеченных зданиях видно шарм старинного русского городка. Это прекрасно. Жаль, что после шоу мы сразу едем Саранск», — сказал фигурист, подчеркнув, что в этом туре им предстоит посетить тридцать городов.

Представление открыли победители шоу «Ледниковый период. Дети» Александра Шинкаренко и Александр Михайлов. За ними выступили Оксана Домнина и Максим Шабалин, Евгений Кузнецов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Албена Денкова и Максим Ставиский станцевали на льду с завязанными глазами, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Дмитрий Алиев, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.