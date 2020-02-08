Россия отправит в Китай два миллиона медицинских масок

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Россия направит в Китай два млн медицинских масок в качестве гуманитарной помощи на фоне распространения нового типа коронавируса в этой стране. Об этом заявил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров,
«Мы подготовили на отгрузку в рамках гуманитарной помощи в Китай 2 млн масок», — сказал министр.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. В России
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