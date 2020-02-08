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17:06, 8 февраля 2020 225
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Родственники Федора Полетаева передали рязанскому музею сапоги и бинокль героя

Родственники Федора Полетаева передали рязанскому музею сапоги и бинокль героя

В пятницу, 7 февраля, в школе интернате имени Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Федора Полетаева открылся обновленный музей. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На момент открытия в музее было 162 экспоната, 72 из которых — подлинные. Среди них — фотографии, письма военных лет, личные вещи и награды.

Внук и правнучка Федора Полетаева передали музею документы, книги о герое, а также сапоги и бинокль, сохраненные итальянскими партизанами после гибели героя.

Зампред регионального правительства Роман Петряев отметил, что обновленный музей будет интересен школьникам.

«Память героя должна быть бессмертной, мы должны ее чтить, и вы, молодое поколение, принимаете у нас это знамя памяти. Об этом постоянно говорит Президент РФ В.В. Путин: никто не отнимет у нас нашу Победу», — подчеркнул Петряев.


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