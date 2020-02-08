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13:20, 8 февраля 2020 144
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Ревнивый рязанец едва не убил сожительницу кочергой

Ревнивый рязанец едва не убил сожительницу кочергой

Ревнивый рязанец едва не убил сожительницу кочергой, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 34-летняя жительница Тумы, она сообщила, что гражданский муж пытается ее убить. Выяснилось, что женщина вернулась домой под утро. В этот момент из дома вышел ее 48-летний сожитель, между ними произошла ссора. Мужчина, приревновав свою жену, взял кочергу и попытался убить женщину.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.


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