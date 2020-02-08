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Эксперты сервиса по поиску работы HeadHunter названы самые высокооплачиваемые вакансии в России, пишет в субботу, 8 февраля, «
Сервис представил список высокооплачиваемых вакансий с зарплатой от 250 тыс. рублей до 1 млн рублей в месяц. Сервис предлагает зарплату в 250 тыс. рублей для личных ассистентов или репетиторов английского языка для бизнесмена в Ижевске или директора в культурно-образовательный центр «Этномир» в Калужской области.
Одними из самых крупных выручек могут похвастаться директора по электронной коммерции в Москве (от 400 тыс. 1 млн рублей) и директора по производству в Екатеринбурге (от 400 до 650 тыс. рублей).
Кроме того, 400 тыс. на руки можно получать, если устроиться финансовым директором в Москве, от 400 до 450 тыс. до вычета налогов — главным геологом на Чукотке.
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