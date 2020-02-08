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На пожаре в Кораблинском районе погиб мужчина, об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
ЧП произошло в ночь на субботу, 8 февраля, в деревне Ляпуновка Кораблинского района. Сгорел деревянный дом. В огне погиб мужчина. Его личность устанавливается.
Обстоятельства произошедшего выясняются, причина возгорания устанавливается.
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