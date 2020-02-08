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20:10, 8 февраля 2020 288
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Блогер-урбанист Аркадий Гершман раскритиковал рязанский кремль и скверы

Блогер-урбанист Аркадий Гершман раскритиковал рязанский кремль и скверы

Аркадий Гершман, известный по своим совместным поездкам с блогером Ильей Варломовым, приехал в Рязань, и опубликовал впечатления о поездке в своем блоге на Livejournal.

В своей публикации урбанист раскритиковал разбитые тротуары, а также обратил внимание на отсутствие безбарьерной среды и удобной системы пешеходных переходов.

«Доступная среда — это тоже несложно, главное захотеть это делать. Климат и ГОСТы не виноваты в безалаберных управленцах. В конце концов, делать проезжую часть для машин без ступенек и бордюров мы умеем. Но научиться этому несложно, мэру города достаточно один раз попробовать проехать по улицам на инвалидной коляске», — написал Гершман.

Кроме того, блогер указал на отсутствие туристов в рязанском кремле.

«Местный кремль и еще сохранившаяся деревянная застройка могли бы стать хорошим магнитом для туристов из той же Москвы на день-два. Но пока соседняя Коломна в разы приятнее и душевнее, а рязанский кремль стоит пустым», — говорится в замечании.

Также Гершман высказался и по поводу проведенного благоустройства Лыбедского бульвара и Новослободского сквера. По мнению блогера, «вместо пространства для людей жители получают набор кругов, которые хорошо выглядят из космоса»

Особое внимание блогер уделил рязанским троллейбусам. Он написал, что у транспорта «ужасное состояние».

«Общественный транспорт Рязани сложно назвать комфортным и современным, но на общероссийском фоне это не самое дно. Сейчас троллейбусы дублируются маршрутками, нет выделенных полос, схем движения, а контактная сеть заставляет проходить стрелки со скоростью пешехода — это всё решаемые проблемы, если захотеть их решить. Пока же сюда можно приезжать покататься на троллейбусах из детства. Тут даже сохранилось несколько гармошек! Это оригинальные ЗиУ-683Б — последние живые в России, всего три штуки на ходу», — отметил Гершман.

Полный текст репортажа можно посмотреть по ссылке.

Фотографии Аркадия Гершмана


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