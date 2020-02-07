Заместителя Карабасова оштрафовали после публикации о некупленных квартирах для детей-сирот

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Игоря Ковалева, заместителя бывшего и.о. главы администрации Сергея Карабасова, оштрафовали после публикации РЗН. инфо о некупленных квартирах для детей-сирот. Прокурор области Иван Панченко на пресс-конференции ответил на ряд вопросов журналистов, связанных с приобретением мэрии жилья.
Стало известно, что прокуратура провела проверку после публикации «
«В связи с выявленными нарушениями требований Федерального закона 18 февраля 2019 года администрации Рязани внесено представление, по результатам рассмотрения которого муниципальные контракты расторгнуты, денежные средства по четырем контрактам возвращены в бюджет, по одному контракту ведется досудебная процедура урегулирования спора», — отметил Панченко.
Стало известно, что исполняющему обязанности замглавы администрации Рязани Игорю Ковалеву объявлен выговор, по постановлениям прокурора от 5 сентября 2019 года УФАС оштрафовал его на 25 тысяч рублей по части 2 статьи 7.29 КоАП России.
Прокурор также отметил, что нарушений законодательства в 2019 году в деятельности администрации не выявили.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новость«Рязаньэнерго» направил на экологическую безопасность энергообъектов свыше 3,5 миллиона рублей
|
cледующая новость →Маршрутка № 50 в Рязани останется без перевозчика до апреля
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.