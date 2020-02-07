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14:16, 7 февраля 2020 196
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Заместителя Карабасова оштрафовали после публикации о некупленных квартирах для детей-сирот

Заместителя Карабасова оштрафовали после публикации о некупленных квартирах для детей-сирот

Игоря Ковалева, заместителя бывшего и.о. главы администрации Сергея Карабасова, оштрафовали после публикации РЗН. инфо о некупленных квартирах для детей-сирот. Прокурор области Иван Панченко на пресс-конференции ответил на ряд вопросов журналистов, связанных с приобретением мэрии жилья.

Стало известно, что прокуратура провела проверку после публикации «Несчастливое число для рязанских сирот. Мэрия нашла, но не купила им 13 квартир» и выяснила, что 21 и 24 декабря 2018 года без проведения электронных аукционов заключено пять контрактов на приобретение 13 квартир для детей-сирот, общая цена по которым составила свыше 17,5 миллиона рублей.

«В связи с выявленными нарушениями требований Федерального закона 18 февраля 2019 года администрации Рязани внесено представление, по результатам рассмотрения которого муниципальные контракты расторгнуты, денежные средства по четырем контрактам возвращены в бюджет, по одному контракту ведется досудебная процедура урегулирования спора», — отметил Панченко.

Стало известно, что исполняющему обязанности замглавы администрации Рязани Игорю Ковалеву объявлен выговор, по постановлениям прокурора от 5 сентября 2019 года УФАС оштрафовал его на 25 тысяч рублей по части 2 статьи 7.29 КоАП России.

Прокурор также отметил, что нарушений законодательства в 2019 году в деятельности администрации не выявили.


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