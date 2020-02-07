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15:34, 7 февраля 2020 148
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За неделю в Рязанской области подорожали гречка и соль

За неделю в Рязанской области подорожали гречка и соль

За неделю с 28 января по 3 февраля в Рязанской области подорожали гречка (на 1,2%) и соль (на 1,1%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.

Повышение цен также зафиксировали на баранину (1%), сахар-песок (0,2%), картофель (0,1%).

Подешевели следующие продукты:

  • яйцо куриное — на 3,2%;
  • капуста белокочанная — на 2,6%;
  • свинина — на 2,1%;
  • говядина — на 1,8%;
  • мясо кур — на 1,7%;
  • вермишель — на 1,4%;
  • пшено — на 1%;
  • лук репчатый, яблоки — на 0,6%;
  • морковь — на 0,4%;
  • рыба, молоко, рис — на 0,3%.

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