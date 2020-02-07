За неделю в Рязанской области подорожали гречка и соль

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
За неделю с 28 января по 3 февраля в Рязанской области подорожали гречка (на 1,2%) и соль (на 1,1%). Мониторинг цен предоставил Рязаньстат.
Повышение цен также зафиксировали на баранину (1%), сахар-песок (0,2%), картофель (0,1%).
Подешевели следующие продукты:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Instagram появилась новая функция
|
cледующая новость →В Лесопарке открыли бесплатный каток
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.