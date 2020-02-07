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Фото: Администрация Рязани
За неделю на рязанских улицах поменяли 70 фонарей. Об этом в пятницу, 7 февраля,
Фонари отремонтировали на улицах Октябрьской, Луговой, Пирогова, Пушкина, Интернациональной, Черновицкой и Белякова. Более 500 метров проводов уличного освещения заменили на улицах Машиностроителей, Вокзальной, Быстрецкой, Новаторов и Станкозаводской.
Бригады специалистов работают в городе ежедневно и в случае необходимости исправляют поломки.
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