Вжух и… В жилом доме в Индии из крана полился алкоголь

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Фото: Pixabay.com
В жилом доме в индийском городе Триссур из крана полился алкоголь. Восемнадцать семей пожаловались на невозможность помыться и набрать питьевой воды, сообщает
Жильцы рассказали, что из водопровода течет «смесь ликера и воды».
Как оказалось, шесть лет назад рядом со зданием находился бар. Позже его закрыли и конфисковали все спиртное.
Несколько дней назад чиновники получили разрешение на утилизацию спиртного и закопали у бывшего бара шесть тысяч литров алкоголя. Спиртное просочилось в систему водоснабжения.
Пострадавшим жителям дома организовали доставку воды. Скважину очистят специалисты.
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