Волонтеры ищут видеозаписи с трассы в Захаровском районе, где пропал нуждающийся в медпомощи мужчина

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Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Рязань собирают видеозаписи с регистраторов, чтобы найти Сергея Копанева,
Добровольцам нужны записи тех, кто 3 февраля 2020 года проезжал по трассе Р-132 из Захарово в Михайлов и из Михайлова в Захарово с 16:00 до 20:00 часов.
О пропавшем ничего неизвестно с 3 февраля.
С информацией можно обращаться по номеру телефона:
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Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.