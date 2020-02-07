Водитель перевернувшейся «Хендэ» в Рязани заплатит штраф за неправильную перевозку ребенка

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Водитель перевернувшейся легковушки на въезде в Рязани заплатит три тысячи рублей штрафа за перевозку ребенка без кресла. Об этом сообщила ТК «Город».
В сюжете говорится, что мальчик во время движения находился на заднем сидении без специального удерживающего устройства.
«Согласно требованиям ПДД, все дети до 12-летнего возраста должны перевозиться с помощью детского кресла, которое соответствует росту и весу ребенка», — напомнили в ГИБДД.
Напомним, в четверг, 6 февраля, на въезде в Рязань из Турлатова на трассе М-5 житель Пензенской области на Hyundai поворачивал направо и не справился с управлением. Машина
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