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8:59, 7 февраля 2020 292
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Водитель перевернувшейся «Хендэ» в Рязани заплатит штраф за неправильную перевозку ребенка

Водитель перевернувшейся «Хендэ» в Рязани заплатит штраф за неправильную перевозку ребенка

Водитель перевернувшейся легковушки на въезде в Рязани заплатит три тысячи рублей штрафа за перевозку ребенка без кресла. Об этом сообщила ТК «Город».

В сюжете говорится, что мальчик во время движения находился на заднем сидении без специального удерживающего устройства.

«Согласно требованиям ПДД, все дети до 12-летнего возраста должны перевозиться с помощью детского кресла, которое соответствует росту и весу ребенка», — напомнили в ГИБДД.

Напомним, в четверг, 6 февраля, на въезде в Рязань из Турлатова на трассе М-5 житель Пензенской области на Hyundai поворачивал направо и не справился с управлением. Машина перевернулась. В аварии пострадал пятилетний мальчик, которого доставили в больницу. В минздраве рассказали о его состоянии. Сам водитель не получил травм. Машину доставили на штрафстоянку. Позже появилось видео аварии.


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