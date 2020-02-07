В рязанскую колонию пытались провезти телефоны на продуктовом автомобиле

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В исправительную колонию №2 пытались провезти телефоны на продуктовом автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.
Перед пропуском на территорию автомобиль «ГАЗ» досмотрели. Под передними покрылками машины спрятали 150 сим-карт, 13 сотовых телефонов, 11 зарядных устройств, 6 USB-кабеля, двое наушников и пять колод игральных карт.
Телефоны планировали доставить одному из осужденных.
Сотрудники колонии устанавливают все обстоятельства и лиц, «причастных к данному факту».
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