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8:24, 7 февраля 2020 80
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В Рязани пройдет единый день народных промыслов и ремесел

В Рязани пройдет единый день народных промыслов и ремесел

В воскресенье, 9 февраля, в Рязани пройдет единый день народных промыслов и ремесел, сообщил сайт регионального правительства.

В программе анонсировали выставки, ярмарки, творческие конкурсы, мастер-классы, творческие встречи с мастерами, выступления краеведов, дефиле, тематические концерты и театрализованные программы, документальные и художественные кинопоказы об истории и деятельности НХП области. В этом году главной темой акции станет техника лоскутного шитья.

Основными площадками единого дня станут центр народного творчества, музей имени Пожалостина, музей традиций «Рязанские хоромы», филармония, концертно-выставочный зал «На Грибоедова», ИАЦ культуры и туризма, библиотека имени Горького, областная детская библиотека.


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