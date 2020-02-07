В Рязанской области пропала школьница

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В Рязанской области пропала 17-летняя Муниса Гулмахмадовна Алимардонова. Об этом сообщила
Девушка живет в селе Вослебово Скопинского района.
По предварительной информации, около 14:45 6 февраля 2020 года после занятий ушла из МБОУ «Корневская средняя общеобразовательная школа» в селе Корневое Скопинского района и с тех пор о ней ничего неизвестно.
Приметы: на вид 20 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы темные прямые, ниже плеч, лицо овальное.
Особые приметы: шрам на подбородке от ожога.
Была одета: школьная форма (синее платье, черный фартук), серые кроссовки, черная куртка до колен, черная вязанная шапка, серо — зеленый рюкзак.
Всех, кому известна информация о девушке, попросили обращаться по телефонам: 8 (49156) 2-11-53 и
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