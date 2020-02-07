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В Рязанской области появится семь амбулаторных центров онкопомощи. Об этом в интервью «Рязанским ведомостям» в пятницу, 7 февраля, рассказал главный онколог области Михаил Рязанцев.
Первый центр откроется в 2020 году в Шилове. Затем центры онкопомощи на базе межрайонных медцентров появятся в Касимове, Сасове, Ряжске и Скопине. Еще два организуют в поликлиниках Рязани.
«Там будет проводиться диагностика и химиотерапевтическое лечение. Все это позволит разгрузить онкоцентр и приблизить онкологическую помощь к тем, кто в ней нуждается», — отметил Рязанцев.
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