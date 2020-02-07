В рязанской мэрии отчитались об уборке аварийных деревьев

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Фото: Администрация Рязани
В четверг, 6 февраля, в рязанской мэрии
Аварийные деревья спилили на улицах Татарской, Есенина, Зубковой, Интернациональной, Колхозной и других. На улице Татарской от дикорастущих кустарников также очистили территорию площадью 200 квадратных метров.
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.