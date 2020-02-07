В Рязани три зоовыставки оштрафовали за нарушения

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В Рязани владельцев трех передвижных зоовыставок оштрафовали за нарушения. Об этом сообщил
Поводом для проверки стали послужили обращения горожан, а также информация в соцсетях.
Специалисты выявили следующие нарушения:
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