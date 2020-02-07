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15:09, 7 февраля 2020 296
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В Рязани прошли межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту

В Рязани прошли межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 7 февраля, в Рязани прошли межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту «Мемориал М.И. Шабурова».

В них поучаствовали сотрудники МЧС и курсанты ведомственных учебных заведений — 40 мужчин и 16 женщин из Рязанской, Московской, Владимирской, Курской и Белгородской областей и отдельно от столицы. Спортсменов поделили на возрастные категории с 1985 до 2003 года рождения.

Турнир разделили на два этапа: в первый день участники прошли стометровую полосу препятствий, а во второй — поднялись на учебную башню по штурмовой лестнице.

По словам главного судьи соревнований Олега Деревицкого, оценка спортсменов зависела от скорости и техники преодоления препятствий.

Так, мужчинам предстояло пробежать до стены учебной башни и подняться по лестнице на четвертый этаж, перемещая снаряд от одного проема в другой. Для женщин задачу упростили: им нужно было добежать до той же стены и подняться лишь на второй этаж.

«Соревнования между областями в Рязани проходят впервые. Здесь хорошая площадка для спортсменов, и мы планируем их сделать ежегодными», — отметил Деревицкий.

Результаты распределились следующим образом:

«Преодоление стометровой полосы препятствий», мужчины

  • 3 место — Сергей Гурченков (Московская область);
  • 2 место — Михаил Пимкин (Курская область);
  • 1 место — Андрей Ласкунин (Московская область);

«Преодоление стометровой полосы препятствий», женщины

  • 3 место — Ирина Демидова (Московская область);
  • 2 место — Ксения Мурындина Владимирская область);
  • 1 место — Ирина Емельянова (Москва);

«Подъем по штурмовой лестнице», мужчины

  • 3 место — Дмитрий Поляков (Московская область);
  • 2 место — Кирилл Орлов (Владимирская область);
  • 1 место — Андрей Ласкунин (Московская область);

«Подъем по штурмовой лестнице», женщины

  • 3 место — Лейла Рахимова (Курская область);
  • 2 место — Ирина Демидова (Московская область);
  • 1 место — Анна Полякова (Московская область);

Комплексный зачет

  • 3 место — команда Владимирской области;
  • 2 место — команда Курской области;
  • 1 место — команда Московской области.

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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