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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 7 февраля, в Рязани прошли межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту «Мемориал М.И. Шабурова».
В них поучаствовали сотрудники МЧС и курсанты ведомственных учебных заведений — 40 мужчин и 16 женщин из Рязанской, Московской, Владимирской, Курской и Белгородской областей и отдельно от столицы. Спортсменов поделили на возрастные категории с 1985 до 2003 года рождения.
Турнир разделили на два этапа: в первый день участники прошли стометровую полосу препятствий, а во второй — поднялись на учебную башню по штурмовой лестнице.
По словам главного судьи соревнований Олега Деревицкого, оценка спортсменов зависела от скорости и техники преодоления препятствий.
Так, мужчинам предстояло пробежать до стены учебной башни и подняться по лестнице на четвертый этаж, перемещая снаряд от одного проема в другой. Для женщин задачу упростили: им нужно было добежать до той же стены и подняться лишь на второй этаж.
«Соревнования между областями в Рязани проходят впервые. Здесь хорошая площадка для спортсменов, и мы планируем их сделать ежегодными», — отметил Деревицкий.
Результаты распределились следующим образом:
«Преодоление стометровой полосы препятствий», мужчины
«Преодоление стометровой полосы препятствий», женщины
«Подъем по штурмовой лестнице», мужчины
«Подъем по штурмовой лестнице», женщины
Комплексный зачет
© RZN.info
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