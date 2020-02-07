В Рязани открылся еще один пункт пополнения карт «УмКа»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Канищеве открылся новый пункт пополнения карт «УмКа». Об этом сообщил
Офис открылся рядом с остановкой «улица Интернациональная» по адресу: улица Интернациональная, дом №23, корпус 1.
Там можно пополнить карту, брелок или браслет «УмКА» с тарифными планами «Электронный кошелек» или «Проездной билет» и сразу же воспользоваться проездным.
Режим работы:
Другие адреса отделений, в которых можно пополнить «УмКу»:
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ рязанской школе обновили экспозицию музея Славы
|
cледующая новость →В Татарстане при крушении вертолета погиб депутат Госдумы
Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.