Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:44, 7 февраля 2020 205
 0    0

В Рязани открылся еще один пункт пополнения карт «УмКа»

В Рязани открылся еще один пункт пополнения карт «УмКа»

В Канищеве открылся новый пункт пополнения карт «УмКа». Об этом сообщил сайт регионального оператора.

Офис открылся рядом с остановкой «улица Интернациональная» по адресу: улица Интернациональная, дом №23, корпус 1.

Там можно пополнить карту, брелок или браслет «УмКА» с тарифными планами «Электронный кошелек» или «Проездной билет» и сразу же воспользоваться проездным.

Режим работы:

  • Понедельник — пятница: 9:00-19:00, перерыв 14:00—15:00;
  • Суббота: 9:00-16:00, перерыв 14:00—14:30;
  • Воскресенье: выходной.

Другие адреса отделений, в которых можно пополнить «УмКу»:

  • центральный офис на Почтовой, 64;
  • дополнительный офис на Дзержинского, 59;
  • дополнительный офис на Гагарина, 164.

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
8 часов назад
«Зеленый сад» рассказал о трех преимуществах ЖК «Еврокласс» в Кальном

«Зеленый сад» рассказал о трех преимуществах ЖК «Еврокласс» в Кальном

Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 4 160
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
4:33, 1 февраля 2020 4 745
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 17
13:08, 25 января 2020 5 879
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
19:22, 1 февраля 2020 2 306
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 4 418
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум