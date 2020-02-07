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Фото: Pixabay.com
В Новомичуринске на улице задержали мужчину с марихуаной. Об этом
Летом 36-летний мужчина засушил марихуану. Он живет с бабушкой, и когда та запланировала ремонт, решил перепрятать наркотики. На улице злоумышленника задержали.
У горожанина изъяли 338 граммов марихуаны. На него завели дело по части 2 статьи 228 УК («Незаконное хранение наркотиков в крупном размере»). Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.
Ранее подозреваемого привлекали к ответственности за оборот наркотиков.
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