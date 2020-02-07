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В Лесопарке открыли бесплатный каток. Об этом сообщили в группе парка.
В сообщении отметили, что на территории парка заработал прокат спортивного инвентаря.
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