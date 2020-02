В Instagram появилась новая функция. О ней в Twitter рассказал гендиреткор соцсети Адам Моссери.

Теперь раздел «Подписки» состоит из двух категорий: профилей, которыми владелец аккаунта активно интересуется, и тех, с кем пользователь редко взаимодействует.

По словам Моссери порталу TechCrunch , новая функция должна упростить управление учетными записями, чтобы лучше отражать текущие контакты и интересы.

Это нововведение также позволит соцсети увеличить число просмотров рекламы из-за того, что пользователи будут видеть меньше неинтересных постов.

As of today you can see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least... Now you can tap “Following” on your profile and manage everything from there. 🚀 pic.twitter.com/IjaBn1MrGB