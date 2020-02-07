RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В Instagram появилась новая функция. О ней в
Теперь раздел «Подписки» состоит из двух категорий: профилей, которыми владелец аккаунта активно интересуется, и тех, с кем пользователь редко взаимодействует.
По словам Моссери порталу
Это нововведение также позволит соцсети увеличить число просмотров рекламы из-за того, что пользователи будут видеть меньше неинтересных постов.
As of today you can see which Instagram accounts show up in your feed the most and who you interact with the least... Now you can tap “Following” on your profile and manage everything from there. 🚀 pic.twitter.com/IjaBn1MrGB— Adam Mosseri (@mosseri) February 6, 2020
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВолонтеры ищут видеозаписи с трассы в Захаровском районе, где пропал нуждающийся в медпомощи мужчина
|
cледующая новость →За неделю в Рязанской области подорожали гречка и соль
В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.